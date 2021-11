Ronald ten Kate vertelt in De Spil in Nieuwleusen over wereldtitels in de motorsport

Als de coronamaatregelen het toelaten is Ronald ten Kate woensdag 24 november te gast in het Verhalencafé van De Spil in Nieuwleusen. De Nieuwleusenaar is oud-teammanager en tegenwoordig ‘principal’ van het succesvolle Ten Kate Racing. Dat team is al 25 jaar actief in de motorsport en vierde tot nu toe tien wereldkampioenschappen.