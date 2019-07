Rosalie (14) uit Ommen raakt met tv-film over online pesten mensen tot in Japan in het hart

Eén van de mooiste reacties op de indringende documentaire, kreeg Rosalie uit Ommen van één van haar pestkoppen. ,,Ze voelde zich schuldig en heeft veel spijt. Ook had ze totaal niet in de gaten wat pesten doet. Dankzij de film weet ze nu beter. Gelukkig.’’

Impact

Juist dit besef en om te laten zien wat de impact is van pesten, besluit Rosalie mee te werken aan de tv-film #pestverhaal. Maar ze wil vooral dat pesten stopt. De reacties op de documentaire zijn overweldigend. Dichtbij uit de directe omgeving van Rosalie maar de korte film scoort ook goed op de NPO en valt in de prijzen op het filmfestival in Berlijn.

Vliegangst

De docu is ook opgemerkt in Japan, waar online pesten een groot probleem is. Om hiervoor aandacht te vragen, wordt de tv-film eind deze maand vertoond op een groot Kinderfilmfestival in het Japanse Kyoto. En Rosalie is daar bij. ,,Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, maar dat maakt helemaal niets uit. Mijn moeder gaat in elk geval met me mee, dat is heel fijn. Ik heb er ook super veel zin in. Japan, wie had dat kunnen denken? Ik in elk geval niet’’, lacht ze. Ruim elf uur vliegen, weet ze inmiddels. ,,En dat voor iemand met vliegangst. Maar ik probeer gewoon veel te slapen en ik heb al een boek gekocht.’’

Quote Ik word niet meer gepest. Maar heel veel kinderen nog wel en dat moet stoppen Rosalie (14)

Het gaat goed met Rosalie. Ze werd jarenlang gepest. Eerst in de klas, later vooral online. ,,Het ligt allemaal achter me, ik word niet meer gepest. Maar heel veel kinderen nog wel en dat moet stoppen. Dit alles draait ook niet om mij. Ik speel wel in de film maar heel veel kinderen worden op deze manier gepest. Het is super belangrijk dat er aandacht voor dit probleem is. Want alleen dan kan het ook aangepakt worden.’’

Heel tof