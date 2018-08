Rotondes Dalfsen: fietsers of auto's voorrang?

Er zit echter een kanttekening aan een eventuele verkeersaanpassing: als fietsers bij de Kampmansweg voorrang krijgen, zouden ze dat in principe bij alle rotondes in de gemeente Dalfsen moeten krijgen. En dat zijn er alleen op de Rondweg al vier.

Gerner Marke

De rotonde bij de Kampmansweg wordt al jaren als onveilig ervaren. Iedere ochtend en middag is het er druk, vooral omdat kinderen vanuit woonwijk Gerner Marke de Rondweg moeten oversteken om bij school of huis te komen. Auto's hebben voorrang, maar laten niet zelden fietsende scholieren passeren. Dat zorgt weer voor onduidelijkheid en kinderen die twijfelen of ze nu wel of niet over kunnen. Ernstige ongevallen hebben zich vooralsnog niet voorgedaan, maar die wil de gemeente Dalfsen graag voorblijven. En daarom worden als het aan het gemeentebestuur ligt de komende periode twee varianten onderzocht. Een daarvan is om de huidige situatie te optimaliseren. De aansluitende fietspaden worden dan verbreed en de bochten wat flauwer gemaakt. De opstelruimte wordt ook groter en het overzicht verbetert.

Voorrangssituatie

De tweede verder uitgewerkte variant is dus het veranderen van de voorrangssituatie. Niet onlogisch, blijkt uit gemeentelijk onderzoek, aangezien fietsers in Nederland normaal gesproken binnen de bebouwde kom voorrang krijgen ten opzichte van het overige verkeer. Dalfsen wijkt hier echter vanaf, zoals dat ooit in het gemeentelijk verkeersplan is vastgesteld. Door in Dalfsen de voorrangssituatie om te draaien ontstaat meer duidelijkheid, met name voor het verkeer van buiten de gemeente. In bijvoorbeeld Zwolle is het zo dat fietsers al voorrang hebben op rotondes.

Auto's

Door op de overgang van de Kampmansweg naar de Wilhelminastraat fietsers voorrang te geven, verplicht Dalfsen zichzelf eigenlijk om dat in ieder geval ook op de andere rotondes op de Rondweg te doen. Op de snelste ontsluitingsweg van Dalfsen liggen er nog drie, en dat zou kunnen beteken dat auto's oeverloos op passerende fietsers staan te wachten. Dat valt echter mee, blijkt het uit het gemeentelijk onderzoek. ,,De oversteken zijn niet zodanig druk dat er een constante of onafgebroken stroom van fietsverkeer aanwezig is. Ten opzichte van de bestaande situatie zullen de wachttijden iets toenemen, maar nog altijd ruim onder de grenswaarden liggen."

Fietsbrug