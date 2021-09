Routebureau zoekt zeventig controleurs voor 3300 kilometer aan wandel- en fietsroutes

Het Routebureau van MarketingOost beheert en onderhoudt het wandel- en fietsnetwerk in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Daarbij wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteit van de verschillende routes, in natuurgebieden zoals de Weerribben-Wieden, IJsseldelta en het Vechtdal. ‘Routecontroleurs’ kunnen hieraan op vrijwillige basis een bijdrage leveren.

De controleurs moeten namelijk gaan fungeren als de ‘ogen en oren’ van het Routebureau, dat hiervoor op zoek is naar wandel- en fietsliefhebbers die de omgeving van hun stad of dorp goed kennen. ,,Dankzij hun meldingen reageren we snel op beschadigingen, vernielingen of andere omissies’’, legt Jakob Ponstein van het Routebureau uit.

De routecontroleurs lopen of fietsen twee keer per jaar alle bordjes en panelen in hun rayon na. Daarbij moeten zij het Routebureau op de hoogte houden over de staat van de verschillende paden en eventuele obstakels op de route. Bovendien staat het bureau ook open voor eventuele verbeteringen, aldus Ponstein. ,,Onze routecontroleurs kennen hun streek als geen ander. Wij horen graag tips voor verbeteringen of nieuwe routes.”

Personen die geïnteresseerd zijn in de functie van routecontroleur kunnen een mail sturen naar Arno Krediet (akrediet@marketingoost.nl) met daarin een korte motivatie waarom zij routecontroleur in de IJsseldelta, Staphorst, het Vechtdal of de Weerribben-Wieden willen worden. Daarbij worden zij verzocht in ieder geval de woonplaats te vermelden en het feit of zij fervent fietser of wandelaar zijn.