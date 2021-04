RTV Vechtdal wil professioneler worden: nieuwe tv-studio, bijscholing en aparte jongerenzender

Raad Dalfsen twijfelt nog over noodzaak van verbouwing De Trefkoele: ‘Forse kostenpost’

6:00 De Dalfser gemeenteraad heeft nog veel twijfels over nut en noodzaak van een 4 ton kostende verbouwing van kulturhus De Trefkoele+. In de raadscommissie hikten de meeste fracties vooral aan tegen de forse investering. Enkele vragen zich af of een kleinschaliger en gefaseerde renovatie niet beter is.