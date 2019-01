Ruim 18.000 bezoekers voor vakbeurs De Groene Sector

Hardenberg­se fotografe in de race voor felbegeer­de prijs

20 januari ‘Wat hebben we hier?’. Dat is de vraag die bruidsfotografe Maureen van Dijk (37) uit Hardenberg zichzelf op elke bruiloft stelt. De manier om haarzelf te dwingen met een creatief oog naar de situatie voor haar te kijken en zo het perfecte plaatje te schieten. Met resultaat, want haar foto is genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2019.