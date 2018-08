Rustig op je bootje wachten tot sluiswachter Schutte de deuren opendraait op de Vecht

Bom onder Blauwe Bogendagen, Café Nikki's trekt stekker uit muziekeve­ne­ment

1 augustus Een dwangsom van 5000 euro hangt Robert Lans van Café Nikki's in Dalfsen boven het hoofd als hij nog één overtreding begaat. Per overtreding. Handhavers van de gemeente constateerden tijdens de laatste Blauwe Bogendag van afgelopen vrijdag dat hij tegen de regels in én na 01.00 uur nog aan het tappen was én het terras nog vol had. ,,Dat is ondoenlijk, dan trek ik de stekker er helemaal uit", zegt Lans, met nog twee feestavonden voor de boeg.