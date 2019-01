Rustige jaarwisseling in het Vechtdal

In de gemeente Hardenberg waren twee kleine brandjes, waarvoor de brandweer moest uitrukken. Dit waren echter onschuldige kleine vuurwerkbrandjes. ,,En daar bleef het bij. We zijn in Hardenberg goed het nieuwe jaar in gegaan. Geen vechtpartijen ook. Veel mensen komen samen, met buren en vrienden. Maar men houdt het wel veilig’’, zegt burgemeester Peter Snijders tevreden na zijn overleg met brandweer en politie. Op enkele plaatsen, zoals in de manege in Balkbrug en de sporthal in Gramsbergen, werd tijdens zeer drukbezochte feesten het nieuwe jaar ingeluid. In Dedemsvaart was er dit jaar geen Nye Party in De Citadel omdat de organisatoren de begroting niet sluitend wisten te krijgen.

De vuurwerkoverlast viel enorm mee, en incidenten deden zich niet voor. Al wekenlang controleerde de gemeente Hardenberg op illegaal vuurwerk dat in Duitsland werd gekocht. ,,Tijdens de verkoopdagen is er controle in het grensgebied geweest, om te ontmoedigen. En op internet hebben we gekeken wie dit illegale vuurwerk bestelde’’, aldus burgemeester Snijders.

Carbid

Er is campagne gevoerd voor het veilig knallen met carbid door gebruik te maken van een voetbal in plaats van een deksel. En daar is volgens Snijders goed gehoor op gegeven. Op tientallen plaatsen klonken de doffe dreunen van het schieten met melkbussen.

Burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen kijkt ook terug op een rustig en gezellig verlopen oudjaar. Hij is zelf in de namiddag op de 'carbidtoer' geweest in zijn gemeente en spreekt over een gezellige tijd in het buitengebied.,,En ook de avond en nacht zijn rustig verlopen’’ Om dit te bereiken zijn door de overheid geen maatregelen getroffen. Toch was er wel een plek voor jongeren om het feest te vieren, vertelt hij. ,,Voor het eerst was er in Ommen een tentfeest, op de Voormars. Alle 500 kaarten waren verkocht.’’