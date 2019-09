Ruzie mondt uit in steekpartij op AZC Hardenberg: vluchtende verdachte opgepakt

Wel vertrok er een ambulance met een andere bewoner die op hetzelfde moment onwel was geworden. Dat zegt woordvoerster van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), Alet Bouwmeester. Dit incident had volgens haar niets met de ruzie tussen beide personen te maken.

Opsporen

De verdachte werd enkele uren na de steekpartij opgespoord en aangehouden. Gedurende de jacht sloot de politie de hoofdingang af: niemand werd er in of uit gelaten. Over de oorzaak van de ruzie en de achtergrond van de betrokkenen wil de politie niets zeggen.

De COA-woordvoerster verwijst voor alle informatie naar de politie. ,,Het is nu verder rustig in het azc. Er waren ook geen andere mensen bij het incident betrokken.’’ Ze weet niet of ook CAO-medewerkers of beveiligers van het terrein zijn gevraagd om de verdachte te zoeken. ,,Als ons dat door de politie wordt gevraagd, doen we dat uiteraard’’, aldus Bouwmeester.