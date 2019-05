SamenLoop voor Hoop in Ommen levert 118.400 euro op

De vreselijke ziekte Kanker treft ons, vroeg of laat, ver weg of dichtbij, allemaal. Wie je ook sprak tijdens de SamenLoop voor Hoop in Ommen, dat lot zorgde voor saamhorigheid maar ook hoop. Hoop dat de vreselijke ziekte ooit deze wereld uit kan worden geholpen. Iedereen heeft wel haar of zijn persoonlijk verhaal met als lijdend onderwerp die gevreesde ziekte. Zo ook de 53-jarige Lucèl te Kiefte. De in Ommen woonachtige lange afstandsloper liep als enige de 24 uur helemaal alleen. ,,Vorig jaar januari kreeg mijn vrouw Hermien de diagnose borstkanker te horen. Een hard gelag en een moeilijke periode volgde. Het trok een zware wissel op ons gezin met twee jonge kinderen.’’

Te Kiefte loopt al jarenlang de Nijmeegse 4-daagse. ,,Vorig jaar heb ik een dag voor mijn vrouw gelopen. Zij onderging destijds zware chemokuren enb bij alle andere ziekenhuisbezoeken was ik aanwezig geweest. Terwijl ik liep in- en rondom Nijmegen lag zij in het ziekenhuis. Het was heel emotioneel, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad met vijftig kilometer. Puur op karakter heb ik het gered, in de hoop dat mijn vrouw er weer bovenop zou komen.’’ Hij twijfelde dan ook geen moment om zich aan te melden voor de SamenLoop voor Hoop in zijn woonplaats. ,,Gelukkig gaat het nu een stuk beter met Hermien. De vooruitzichten zijn goed, ze is schoon verklaard en ondergaat op dit moment een hormoontherapie. Nu maar hopen dat de kanker weg blijft’’, aldus Lucèl te Kiefte.

Blaar