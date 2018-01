Samenwerking verbetert medisch zorg in Vechtdal

Refik Kaplan gaat met een goed gevoel het nieuwe jaar in. Als lid van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep en cardioloog van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, is hij blij met de bouw van een nieuw medisch centrum Vechtdal in Hardenberg en de plannen voor een regionaal gezondheidscentrum in het oude waterschapsgebouw in Coevorden.

Maar niet alleen 'de stenen' zijn belangrijk voor de 49-jarige Kaplan, die ook mooie resultaten kan melden op gebied van medicatie, afstemming tussen medici en huisartsen, en goede voorlichting aan patiënten.

,,In onze regio hebben we afspraken gemaakt over een beperkter aantal medicijnen voor elke aandoening. Dat was standaard vijftien, maar voortaan maar drie of vier. Dat is meer dan genoeg, het aanbod medicijnen updaten we regelmatig. Zo ontstaat er minder verspilling, en betere inname van medicijnen. In de oude situatie zag je bijvoorbeeld dat een oudere patiënt van in de tachtig eerst medicijn A voorgeschreven kreeg, en na een paar maand medicijn C om de zorgkosten laag te houden. Dat zorgde voor onzekerheid bij zo'n patiënt, die soms zelfs beide medicaties naast elkaar bleef gebruiken. Dat is slecht voor de patiëntveiligheid. Door goede afspraken met een beperkt aantal fabrikanten, apothekers, huisartsen en specialisten is geen wisseling van medicatie meer nodig. Dat zou niet alleen hier, maar in de gehele gezondheidszorg moeten gebeuren.''

Eigen ouders

Samenwerking is ook het sleutelwoord in het regionaal gezondheidscentrum dat april, mei wordt opgeleverd in het vroegere waterschapsgebouw in Coevorden. ,,Ook daar gaan huisartsen en medici intensiever samenwerken. Onze specialisten draaien er de polikliniek van het ziekenhuis, maar werken soms ook mee in de huisartsenpraktijk. Zo voorkom je dubbele onderzoeken, wordt de wachttijd en de periode van onzekerheid korter en kun je indien nodig ook sneller behandelen. Dat doen we ook al zoveel mogelijk in Hardenberg. Daarbij vragen we ons altijd af of je het bij je eigen vader of moeder ook zo zou doen.''

Voorlichting

Als bij een patiënt een diagnose is gesteld en behandeling noodzakelijk is, is allerlei voorlichtingsmateriaal voorhanden. Dat kunnen papieren folders zijn, maar ook digitale informatie. ,,Wij werken mee aan 'Inforium', een systeem dat is ontwikkeld door KNO-arts Markus Oei van het Flevoziekenhuis in Almere. Daarbij kan een link naar betrouwbare informatie op maat naar een patiënt worden gemaild. Dan kun je thuis al rustig zien hoe een bepaalde operatie werkt, in teksten maar ook met informatieve filmpjes over bijvoorbeeld hartkatheterisatie of een schouderoperatie. Dat zorgt voor minder spanning en zenuwen voor patiënten. Ook hun naasten kunnen zo beter geïnformeerd worden.''

Duurzaam

Het nieuwe medisch centrum Vechtdal, waarvan twee weken geleden de eerste paal is geslagen en dat in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik moet worden genomen, wordt een duurzaam gebouw. ,,Daarbij werkt de Saxenburgh Groep intensief samen met partners als de Universiteit Twente en waterschap Vechtstromen. Dat moet zorgen voor zuinig energieverbruik, en zuivering van het gebruikte water dat het ziekenhuis verlaat. De nieuwbouw biedt ook een prettige werkomgeving, wat de aantrekkingskracht op goed en gekwalificeerd personeel vergroot. Dat is geweldig.''

Aantrekkingskracht

Een landelijke trekker is al het MRI-onderzoek in het huidige ziekenhuis. ,,Hardenberg heeft een open MRI-afdeling, in Nederland is er verder alleen maar een in Zeeland. Maar liefst 95 procent van de mensen met claustrofobie durft hier toch een MRI te laten maken, omdat het tunnelgevoel ontbreekt. Onlangs is onze afdeling verder verbeterd, we kunnen nu het hele lichaam scannen, dus bijvoorbeeld ook het hart en de darmen. Daarmee zijn we nu uniek in Nederland, wij onderscheiden ons met de juiste diagnostiek. Daardoor krijgen we patiënten uit het uiterste noorden van het land tot het zuidelijkste puntje van Limburg. Daar mogen we als Vechtdal echt trots op zijn.''