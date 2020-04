Saxenburgh Ommen betreurt eerste twee coronaslachtoffers

De twee overleden afgelopen weekend in de speciale corona-afdeling, die is ingericht in Zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen. Over de leeftijd, woonplaats, noch het geslacht van de slachtoffers doet de Saxenburgh in verband met de privacy geen mededelingen. Maar in een verklaring op de website laat manager ouderenzorg Rita Hunse weten dat het overlijden er flink inhakt.