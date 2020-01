Schoenenwinkel Shoes by Stef gaat stoppen. ‘Ik heb er wakker van gelegen’

,,De economie verandert snel en de detailhandel is landelijk zorgwekkend’’, zijn de twee andere factoren die Bruin noemt als redenen voor het stoppen van haar schoenenwinkel. ,,Ik kan maar twee keer per jaar schoenen inkopen. In het voorjaar en het najaar. Om een mooie collectie te houden, moet je wel wat voorraad hebben. Dit is voor mij erg lastig in te schatten, want in de zomer zijn er veel toeristen die langskomen en in de winter zijn er veel minder mensen. Je hebt een grote collectie met te weinig klanten of je gaat voor een kleine collectie waar je minder keuze hebt.’’