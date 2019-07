School houdt herdenking voor bij brand overleden Cézary (22) uit Nieuwleusen: ‘We zijn diep geraakt’

video & update Drama in Nieuwleu­sen: 22-jarige zoon overlijdt bij brand, jongere broer blijkt in leven

14 juli Bij een felle woningbrand vanochtend in Nieuwleusen is een 22-jarige om het leven gekomen. Het gaat om de zoon van het gezin. De zoektocht naar een mogelijk tweede slachtoffer is gestaakt: hij bleek niet in de woning te zijn.