Schuur en auto compleet verwoest na uitslaande brand in Nieuwleusen

De Veiligheidsregio IJsselland riep op om de ramen en deuren dicht te houden als mensen in de omgeving last hadden van de rook. De brand werd zelfs opgeschaald naar een middelbrand en de brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De twee woningen ernaast werden ontruimd door de hulpdiensten.

Wat de exacte oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is er iets mis gegaan tijdens werkzaamheden aan de auto in de garage. Door de brand is de garage en de auto die daarin stond compleet in vlammen opgegaan.