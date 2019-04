Schuurbrand in Dalfsen, paarden uit naastgelegen stal in veiligheid

video update 33-jarige Zwollenaar komt om het leven bij ongeval in Vinken­buurt

9:05 Op de Koloniedijk in de Vinkenbuurt is zaterdagnacht een 33-jarige Zwollenaar om het leven gekomen. Hij vloog op de bochtige weg uit de bocht. Het mobiel medisch team kwam per heli naar de plaats van het ongeval voor medische assistentie, maar de hulp mocht niet meer baten. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De verkeersanalisten van de politie deden onderzoek.