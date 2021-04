Second opinion van schade moet paniek bij kanaalbewoners Almelo - De Haandrik wegnemen

De schaderapporten die inmiddels bij zo'n zeventig huizen zijn opgemaakt, zorgen voor onrust in het gebied langs het kanaal. Bij de mensen die inmiddels weten op welk bedrag hun schade is getaxeerd, maar ook bij mensen die de taxateur nog op bezoek krijgen. Ze vrezen dat het bedrag veel lager uitvalt dan ze zelf in gedachte hadden. De schade bij een gestutte twee-onder-een-kapwoning in Daarlerveen bijvoorbeeld wordt getaxeerd op respectievelijk 20.000 en 40.000 euro. Beide woningen zijn op het oog total loss.

Vraagtekens rond schaderapporten

De provincie gaf eerder na de commotie al aan dat bewoners ervoor kunnen kiezen om een contra-expert in te huren. De provincie zou een deel van de kosten betalen, en in bepaalde gevallen alle kosten. Maar nu heeft de provincie besloten om zelf een second opinion te laten uitvoeren.

Dat gebeurt door constructeurs, schade-experts en aannemers, zei gedeputeerde Bert Boerman woensdagochtend in een commissievergadering van Provinciale Staten. „Er zijn nogal wat vraagtekens rondom de schaderapporten. Daarom starten we met een validatie. Constructeurs en schade-experts kijken of wat zij waarnemen klopt met wat het eerste taxatierapport stelt. En we vragen twee aannemers te kijken naar de tarieven en een kostenberekening te maken.”

Boerman geeft wel alvast een winstwaarschuwing. „Het doel is om de woning te herstellen naar de situatie in 2010, voordat de werkzaamheden aan het kanaal begonnen. Een woning uit 1920 wordt niet weer als nieuw.”

400 beschadigde huizen

Langs kanaal Almelo - De Haandrik zijn bijna 400 huizen beschadigd. Dat varieert van verzakte gevels en ondergelopen kelders tot compleet onbewoonbare huizen. Volgens bewoners heeft dat te maken met werkzaamheden aan het kanaal, dat in opdracht van de provincie Overijssel verdiept is ten behoeve van grotere scheepvaart. Pas daarna ontstonden de problemen aan de woningen.

‘Niet naar de fundering gekeken’

Kritiek van de bewoners is dat er door de schade-experts niet is gekeken naar schade aan de fundering. Zij stellen dat het geen zin heeft een muur opnieuw op te metselen als er iets mis is met de fundering. Volgens Boerman is daar wel degelijk naar gekeken. „In al die rapporten staat dat zettingen in de grond mogelijk de oorzaak van de schade zijn. Dat heeft te maken met de fundering. Maar in de validatie vragen we om daar opnieuw naar te kijken.”

Schadeopname gaat door

Terwijl de second opinion loopt, gaat de opname van schade bij de andere ruim driehonderd beschadigde huizen gewoon door. De provincie wil niet wachten tot de uitkomst van die second opinion, ook al bestaat het risico dat het werk dan bij alle huizen over moet. „Daar is natuurlijk over nagedacht, maar we willen vaart houden in het proces. Daarom gaan we door. Als er een afwijkend beeld uit de validatie naar voren komt, handelen we op basis daarvan”, aldus een woordvoerster van de provincie.

De schade-experts worden met dezelfde opdracht op pad gestuurd, die wordt niet aangescherpt met de vraag om extra naar de fundering te kijken.

Hoe zit het ook alweer met de problemen langs het kanaal? Langs kanaal Almelo - De Haandrik zijn ruim 386 huizen beschadigd. Dat varieert van verzakte gevels en ondergelopen kelders tot compleet onbewoonbare huizen. Volgens bewoners heeft dat te maken met werkzaamheden aan het kanaal, dat in opdracht van de provincie Overijssel verdiept is ten behoeve van grotere scheepvaart. Pas daarna ontstonden de problemen aan de woningen. Uit onderzoek van Deltares/TNO, in opdracht van de provincie, kwam echter geen direct verband tussen de schades en het uitdiepen van het kanaal naar voren. Wel zouden er mogelijk schades zijn ontstaan door bijvoorbeeld het intrillen van damwanden. De provincie kwam daarop met een schaderegeling, maar bewoners vrezen dat zij niet voldoende gecompenseerd worden, nu taxaties tegenvallen. Het onderzoek van Deltares/TNO is bovendien al zwaar bekritiseerd door externe deskundigen, als hoogleraar Stefan van Baars. Van Baars stelde dat het de problemen wel zijn ontstaan door werkzaamheden in opdracht van de provincie. Volgens Van Baars is de schade ontstaan door piping; grondwaterstromen die onder de dijk doorgaan als gevolg van een groot waterstandsverschil. Bij piping spoelen kleine deeltjes weg uit de bodem, die de grondwaterstroming normaal remmen. Daardoor neemt de doorlatendheid van de grond toe, waardoor het water uit het kanaal langzaam kan weglopen, elders opborrelt en de omgeving vernat. „Deze schadeoorzaak is ontstaan door het verdiepen van het kanaal en het verstoren van de kanaalbodem”, gaf Van Baars recent aan. Er loopt nu een nieuw onderzoek, waar ook Van Baars bij betrokken is, naar het zogenaamde faalmechanisme. Oftewel, de oorzaak van de schade aan honderden huizen.

