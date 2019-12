Serious Request doorkruist het Vechtdal, op weg naar eindpunt Groningen

De groep is weer in beweging, vanaf Lemele ligt nu Ommen op de route. Even is er een korte stop ter hoogte van camping De Lemeleresch. Een groep protesterende boeren laat hun standpunt zien. Maar waar hebben ze het over? Mensenhandel, dat is een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft. Even later gaat de stoet weer in beweging. ,,Nee, we worden niet tegengehouden. Deze stop was ingepland", zegt een medewerker van 3FM, zittend op een terreinwagen. De muziek klinkt, de benen bewegen weer.