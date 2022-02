Shampooflessen verzamelen gaat bij Dalfsenaren steeds meer tussen de oren zitten

Op ontdek­kings­reis in eigen regio: ‘Mensen weten vaak meer over hun vakantie in Spanje dan over het Vechtdal’

Hans Nijeboer en zijn dochter Yente (9) waren deze week op ontdekkingsreis. Niet in een ver land, maar gewoon in hun eigen Vechtdal. Sinds afgelopen weekend gaat voor velen de wereld echt helemaal van slot, met de Vechtdal Ontdekkingsreis die bij de Anjerpunten te koop is.

