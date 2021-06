Sibculoërs bij Raad van State: Alleen geld telt bij bouwplan Kloosterterrein

,,Geldelijk gewin is de enige reden waarom hier natuur vernietigd wordt en het laatste bosje in Sibculo is gekapt’’, zei Sibculoër T. Boertje vandaag bij de Raad van State. Ook andere tegenstanders kunnen er met de pet niet bij dat de twee overheden zo makkelijk vrij baan geven aan verstening en vernietiging van een waardevol natuurgebiedje, dat op het terrein van het lang geleden verdwenen klooster is ontstaan.

De woningbouwplannen in Sibculo zorgen al jaren voor een tweestrijd in het dorp. Boertje wijst erop dat er in 2008 nog een plan lag voor een beperkt aantal zorgwoningen. Intussen ligt er met volle steun van Stichting Klooster een plan om een tiental woningen op het Kloosterterrein te bouwen. Tot verbijstering van omwonenden hebben ontwikkelaar Buytenhof en Stichting Klooster al een groot aantal bomen laten kappen. Maar op die ‘kapoverval’ is de Raad van State niet al te diep ingegaan.

Andere procedure

,,Die kap is een andere procedure, ik kan alleen een ruimtelijk oordeel geven over het bestemmingsplan voor de woningbouw’’, waarschuwde rechter en staatsraad Erik van Heijningen de omwonenden tijdens de zitting. Ook de gemeentewoordvoerder trok zijn handen af van het kapincident: ,,De kapontheffing is door de provincie Overijssel verleend, daar staan wij buiten.’’

Door de overhaaste kap is onherstelbare schade aan de natuur aangebracht volgens Tjerja Knaken, die zich samen met veldspitsmuizendeskundige Ger Snaak inzet voor behoud van het leefgebied op het kloosterterrein van zeker twee Rode Lijst-soorten. ,,Op het terrein komen zwaar beschermde diersoorten voor, zoals de grote bosmuis en veldspitsmuis. Die horen beschermd te worden. Maar wat doen ontwikkelaar, gemeente en provincie? Die bulldozeren al het bos weg zodat er niets meer over is van het leefgebied. Wat heeft het dan nog voor zin om aan natuurbescherming te doen? En waarom zoveel bomen kappen als er in en rond Sibculo voldoende ruimte is om woningen te bouwen zonder dat er bos hoeft te worden gekapt?’’

Enorme behoefte

Knaken wees daarbij op een bouwproject van 24 woningen aan de Gemeenteweg. Tijdens de voorbereidingen van het woningbouwplan op het Kloosterterrein, is volgens Knaken telkens door de gemeente gezegd dat er geen alternatieven waren voor het Kloosterterrein, ,,en dan kunnen er nu opeens wel 24 woningen langs de Gemeenteweg worden gebouwd’’.

De gemeentewoordvoerder van Hardenberg tekende aan dat er laatste tijd nu eenmaal een enorme behoefte aan nieuwe woningen is. En zowel de woningen op het Kloosterterrein als die aan de Gemeenteweg moeten in die behoefte voorzien.

‘Klopt iets niet’

Volgens Knaken is de gang van zaken rondom het Kloosterproject uiterst dubieus te noemen. ,,Het terrein is ooit door Vroomshoper Bert Dorresteijn voor 90.000 euro aan Stichting Klooster verkocht. Er klopt iets niet, want alhoewel Dorresteijn geen eigenaar is, zit hij altijd bij elk overleg over het woningbouwproject. Wat doet die man daar?’’

In ieder geval gaat de Raad van State onderzoeken of het woningbouwplan door de ruimtelijke ordeningsbeugel past.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Volledig scherm De grote bosmuis is een van de beschermde diersoorten die voorkomen op het Kloosterterrein. Van zijn leefterrein blijft niets over, zeggen omwonenden en natuurbeschermers. © Getty Images