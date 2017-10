Singles naar Lemelerberg om 'romantisch' heide op te schonen

De grootste vrijwilligersdag in het groen biedt dit jaar in Overijssel wat nieuws, een ochtend werken voor singles op de Lemelerberg.

De Natuurwerkdag is vaste prik op de eerste zaterdag van november, de start van het nieuwe winterseizoen voor vrijwillig landschapsbeheer. Op 50 locaties in Overijssel en nog veel meer in de rest van het land kunnen vrijwilligers de handen uit de mouwen steken in de natuur.

Aan Erik de Kruif, medewerker landschapsbeheer van Landschap Overijssel, vragen we waarom na Groningen er nu ook in Overijssel een locatie is waar alleengaanden gezamenlijk aan het werk kunnen.

,,Vorig jaar is dat voor het eerst in Groningen uitgeprobeerd. Dat was een succes en daarom dacht ik: ‘waarom eigenlijk niet?’ Werken in de natuur is juist heel sociaal en heel verbindend. En waarom zou je dan niet een stap verder gaan en kijken of je daar een leuke werkplek voor singles kunt organiseren.”

Wat voor doel heb je daarmee?

,,In het algemeen is het doel van de natuurwerkdag iedereen een plek te bieden die graag kennis wil maken met de mogelijkheden van werken als vrijwilliger in de natuur. Over het algemeen zijn de groepen vrijwilligers vrij breed. Uit de evaluatie vorig jaar van die locatie in Groningen bleek dat er singles zijn die juist behoefte hebben aan een plek waar ze andere singles kunnen ontmoeten. Ze vinden het fijn om niet te hoeven vragen: ‘Hoe zit jij privé? Ben je alleengaand of juist niet?’. Op zo’n singlelocatie is dat een vanzelfsprekendheid, is die vraag al beantwoord en hoef je alleen nog maar te kijken van ‘vind ik jou leuk of vind ik jou niet leuk, hebben wij een klik of niet’.”

Jullie zijn vooralsnog de tweede locatie die het aanbiedt. Volgend jaar willen jullie vast het liefst het persbericht sturen met ‘Stel vindt elkaar op natuurwerkdag landschap Overijssel’?

,,Haha, misschien krijgen we wel een uitnodiging voor een huwelijk, je weet het niet. Maar ehm, zover gaan we niet. We willen eerst het podium bieden. De mogelijkheid bieden voor singles om hierop in te schrijven. Ik ga daar wel open in. Soms moet je iets proberen, een beetje experimenteren is toch leuk.”

Er hebben zich al acht mensen zich aangemeld voor de dertig beschikbare plekken op de singleslocatie.

,,Ja, op facebook hebben we al gemeld dat er een singlelocatie is. Dat is blijkbaar onder bepaalde groepen al verspreid. Op de Lemelerberg zijn twee locaties vlak bij elkaar, een voor singles en een voor andere deelnemers. Het is niet de bedoeling dat niet-singles naar de single-locatie komen. We proberen de verdeling man-vrouw (of voor deelnemers met andere seksuele geaardheid) in de singles-groep een beetje in balans te houden.”

Enneh, zijn de bosjes daar hoog genoeg voor de singles die het een beetje gezellig hebben?

,,De Lemelerberg is prima plek om een dalletje te vinden waar je privacy voor z’n tweeën kunt vinden. Maar we gaan er vooralsnog van uit dat mensen hier een gezellige ochtend beleven, afgesloten met een heerlijke erwtensoep en roggenbrood.”

De klik mag ontstaan, maar het liefst in de nazit. Want er moet ook gewerkt worden?

,,Weetje, voor ons is de output geen hoofddoel. Wij willen gewoon graag mensen laten kennismaken met de werkzaamheden en ons werkplezier overbrengen. Het is heel dankbaar werk. Als je terugkijkt aan het eind van de ochtend, zie je een heel stuk waar geen klein boompje meer staat en waar de hei weer zichtbaar is. Dat vind ik altijd heel fijn. En na afloop heb je nog een hele middag om een romantische wandeling over de Lemelerberg.”

In heel overijssel zijn zo’n 50 locaties waar de natuurwerkdag gehouden wordt. Vooralsnog is dit de enige singlelocatie in Overijssel. Erik de Kruif: ,,Het kan zijn dat een andere particuliere organisatie ook een single-locatie wil organiseren. Wij van Landschap Overijssel laten het dit jaar bij een locatie, en bij een groter succes gaan we volgend jaar verder kijken.”