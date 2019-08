Slagharen krijgt legale graffitimuren naast het skatepark

Teksten of handtekeningen van graffitispuiters op gebouwen of onder bruggen zijn in veel plaatsen te zien. Kerssies en de gemeente hopen dat door de komst van de legale graffitimuren de overlast door illegale graffiti afneemt. ,,Ik wil hiermee het taboe doorbreken dat graffiti niet voor iets slechts hoeft te staan. Jongeren worden hierdoor aangemoedigd om creatief bezig te zijn”, legt Kerssies uit.

Legale graffitimuur

Al twee jaar loopt de inwoner van Slagharen met het idee voor een legale graffitimuur binnen de gemeente Hardenberg rond. ,,Ik wist eerst niet precies wat ik ermee wilde doen. Ik was met de gemeente in gesprek om in Hardenberg in een pand te zorgen voor een creatieve broedplaats. Dat is niet gelukt omdat er geen geschikt pand beschikbaar was. Later is dit plan ter sprake gekomen.”

De twee muren van acht meter breed en bijna drie meter hoog komen naast het een paar jaar geleden geopende skatepark aan de Dokter Willemslaan in Slagharen. Op de plaats waar de silowanden komen stonden eerst glascontainers. ,,Het skatepark wordt nog niet veel gebruikt en dit kan daar voor reuring zorgen. Naast de locatie zit een bejaardencentrum. Ouderen kunnen steeds verschillende kunstwerken bekijken. Het is vlakbij scholen en jongeren kunnen hierdoor geïnspireerd raken.”

Workshops

Kerssies maakt bij zijn eigen bedrijf Rsk Design met spuitbussen kunstwerken op producten zoals motoren, auto’s of muren. ,,Bij deze muren kunnen workshops gegeven worden. Ik wil die wel verzorgen. Vanuit scholen komt de vraag om creatief bezig te zijn. Graffiti is een thema dat kinderen aanspreekt. De muren zijn voor gevorderden, maar ook voor beginners die het willen leren.”

Het is niet duidelijk wanneer de muren geplaatst worden. ,,Ik krijg hiervoor een subsidie van de gemeente en ik zoek sponsoren”, vertelt Kerssies. ,,De muren kunnen in een dag geplaatst worden. Het is in de buitenlucht en ik weet niet of er in de herfst en winter nog veel gebruik van gemaakt wordt. Ik denk er daarom over na om het pas volgend voorjaar te plaatsen.” Voor de muren komt een openingsevenement. ,,Daarbij maken graffitikunstenaars een mooi kunstwerk om goed te beginnen.