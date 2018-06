Slagharen weegt bezoekers waterglijbaan

Veiligheid

Toch heeft het attractiepark, na Bobbejaanland in België, weegschalen geplaatst bij sommige attracties om het gewicht van de bezoekers te kunnen controleren. Sinds twee weken staan ze er. ,,Bij onze inventarisatie van de attracties in het park bleek dat alleen de waterglijbanen in aanmerking komen voor het meten van het gewicht. Veiligheid gaat voor alles, dus we willen ons houden aan de richtlijn van de fabrikant. Het is met de weegschalen nog een beetje uitproberen, we gaan kijken hoe we het meten van het gewicht in de toekomst kunnen professionaliseren, met professioneler meetapparatuur,’’ zegt Venema. ,,We zijn in Slagharen benieuwd hoe de branche hier in de toekomst mee omgaat.’’