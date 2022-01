Sloop oude Rabobank Hardenberg van start: medio maart alles plat

Lagemaat uit Heerde, dat de sloopwerkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoert, begint eerst inpandig. In een later stadium wordt ook aan de buitenzijde gesloopt. De sloop van het oude bankgebouw is medio maart klaar, vertelt wethouder Martijn Breukelman. ,,We hadden nog een feestelijk startmoment willen houden met Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf, maar dat bleek vanwege de coronamaatregelen lastig. We kijken nu of dat later ingepland kan worden.”