Sloop van Takens Balkbrug nu echt begonnen

De sloop van het ooit zo roemruchte zaal Takens in Balkbrug is begonnen. Het maakt een definitief einde aan de voormalige discotheek, een gebouw dat tientallen jaren Balkbrug kleur heeft gegeven.

Al wekenlang staan grote hekken om het uitgaanscentrum van weleer. Dat is voor de sloop kon beginnen helemaal leeggehaald. Wie grote sloopkogels en een snel neerhalen van het gebouw in het centrum van Balkbrug verwacht, komt bedrogen uit. De kraanmachinist begint met het demonteren van de buitenmuren. Dat gaat, ondanks de grote, logge grijpbak, heel subtiel. De stenen muur wordt neergehaald en vervolgens worden alle materialen, zoals hout en isolatiemateriaal, verwijderd en gesorteerd. ,,Op die manier kunnen we zien hoe het gebouw is opgebouwd zodat we het uiteindelijk op de meest geschikte manier kunnen laten zakken’’, zegt Kristiaan van Reel, van het gelijknamige aannemersbedrijf uit Rouveen.

Twee weken

Hij schat dat het circa twee weken duurt eer het hele gebouw gesloopt is. ,,Daarna vindt het vergruizen plaats en wordt al het afval afgevoerd. Ik schat dat we ongeveer een maand nodig hebben voor de complete demontage en afvoer.’’ De kraan sorteert alle materialen die op de voormalige parkeerplaats achter Takens worden neergelegd.

Kelder

Aandachtspunt is nog de diepe kelder die onder Takens ligt. Deze kan gaan drijven, wanneer het bovenliggende pand verwijderd wordt. ,,Des te meer reden om goed te kijken hoe het gebouw in elkaar zit en hoe we de demontage het beste aan kunnen pakken’’, aldus Van Reel. Het gebouw is herhaaldelijk opnieuw ingericht waardoor het voor de slopers een vraag is wat er boven de plafonds is gedaan. ,,Gelukkig hebben we het hele gebouw al goed nagekeken. Alle kabels zijn doorgeknipt en verwijderd.’’

Boot

Ook uit het gebouw zijn de meeste materialen weg. Daarvoor heeft Kristiaan van Reel een oproep gedaan via Facebook. ,,De belangstelling voor die spullen, waaronder enkele bars, muurpanelen en bankjes was erg groot. Ook voor de boot die kenmerkend was voor Takens, maar die bleek voor de belangstellenden toch te groot om mee te nemen.’’ Terwijl de demontage van het gebouw al in volle gang is worden nog snel de laatste dakpannen van het voorcafé verwijderd door een belangstellende. ,,Het is toch doodzonde om die kapot te maken terwijl wij ze wel goed kunnen gebruiken,’’ zegt hij.