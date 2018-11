Sneller naar het noorden via Hardenberg over de N34

Oversteken

Op Overijssels grondgebied is de opwaardering van de N34 vrijwel afgerond. Tussen de N36 (Almelo-Ommen-Zwolle) en de Drentse grens mag straks 100 kilometer per uur worden gereden. Alle gelijkvloerse oversteken zijn verwijderd en vervangen door tunnels, viaducten en op- en afritten met dubbele rotondes. De rijbaan is verbreed van 8 naar 8,5 meter en heeft over de gehele lengte van 16 kilometer geluidsreducerend asfalt gekregen. In de provincie Drenthe was de N34 in de jaren hiervoor al aangepakt waardoor de snelheid naar 100 kilometer per uur was gegaan.