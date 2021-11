Snerttijd brengt gezelligheid naar zorgcentra Hardenberg: coronaproof met draaiorgel

Aantal coronapa­tiën­ten in regionale ziekenhui­zen loopt snel op

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen in de regionale ziekenhuizen is in de afgelopen twee weken bijna verdubbeld: van 58 op 27 oktober naar 111 vandaag. Op de intensive care-afdelingen liggen vandaag 22 coronapatiënten, twee weken geleden waren dat er 15.

9 november