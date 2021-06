Snuffel wil in Dalfsen loslopen op een omheind veldje

Video Spanning slaat toe bij Gerard, terwijl zijn schuur in Lemeler­veld in brand staat: ‘Eerst belde ik 223'

16 juni Een buurjongen was er vanmiddag als de kippen bij toen hij zag dat de schuur van Gerard Elshof aan de Haarweg in Lemelerveld in brand stond. Die was weer net aan het eten, maar belde snel met de hulpdiensten. Dat was nog even spannend. ,,Eerst belde ik 223, maar het moest natuurlijk 112 zijn.”