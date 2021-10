Somalische Abdulkadir (15) klaar om voor Hardenberg te schitteren op NK voor asielzoekerscentra

VIDEO Ergernis om gevreesde coronamaat­re­ge­len: ‘Ongevacci­neer­den verpesten het voor de rest’

De roep om maatregelen tegen de hausse aan coronabesmettingen en de daarmee samenhangende toename van ziekenhuisopnames wordt steeds sterker. Het Outbreak Management Team (OMT) brengt donderdag een vervroegd advies uit aan het kabinet, dinsdag is er een persconferentie waarin mogelijke nieuwe maatregelen worden afgekondigd. In Deventer is er ergernis over eventuele aanscherpingen.

27 oktober