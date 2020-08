Steekincident hakt er flink in bij medewerkers kliniek in Balkbrug: ‘Hij werd uit het niets geslagen en gestoken’

Voetbal­ster Melanie Gerrits uit Nieuwleu­sen stapt bij RB Leipzig in bij een ambitieus project

14:16 ,,Spannend? Niet per se. Ik krijg niet zo snel last van heimwee”, zegt Melanie Gerrits vanuit Duitsland over de telefoon. De 19-jarige voetbalster uit Nieuwleusen is vastberaden om te slagen bij RB Leipzig, waar ze voor twee jaar heeft getekend.