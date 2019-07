Steenwijks stel ziet campervakantie stranden na botsing met trekker

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Coevorderweg met de Slagenweg. De trekker met aanhanger kwam uit de richting Ommen. Bij de aanrijding belandde de trekker op zijn kant, van de camper was niet veel meer over. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is volgens wijkagent Jan Voortman nog onduidelijk. ,,Dat wordt uitgezocht. Het is een behoorlijke botsing geweest, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De materiële ravage is heel groot. De mensen waren net vertrokken voor vakantie, waren onderweg naar een camperplek in Ommen. Maar die vakantie valt nu in het water.’’