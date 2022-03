Stefan Westenbroek weer Sportman van Ommen

Nieuw restaurant Liv op locatie van De Viersprong in Nieuwleu­sen gaat in april open

Op de plek van het voormalige grand café De Viersprong, op de kop van de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen, gaat in april het nieuwe restaurant LIV open. De afbouw is in volle gang, maar een exacte openigsdatum is nog niet bekend.

14:11