Stelende, dronken en intimiderende asielzoekers drijven burgemeester Hardenberg tot wanhoop: ‘Dweilen met de kraan open’

De overlast van een groep asielzoekers die in het asielzoekerscentrum Hardenberg verblijft is de afgelopen periode flink toegenomen, stelt burgemeester Maarten Offinga (CDA). Omdat hij er niet gerust op is dat die situatie in de toekomst verbetert zet hij al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. ,,De grens is voor mij bereikt. Het is de omgekeerde wereld dat we als gemeente druk zijn met repressieve maatregelen terwijl de oplossing aan de voorkant zit. We dweilen met de kraan open.”