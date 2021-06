Sterrenkijk-plekken in Dalfsen? ‘Dat trekt nog meer feestende jongeren aan’

Nieuwe fietstun­nel bij Ommen loopt nu al vol met water, maar provincie zegt: ‘Geen zorgen’

27 mei De nieuwe fietstunnel onder de N340/N48 bij Ommen loopt door de hevige regenval nog voor de onderdoorgang officieel in gebruik is genomen al onder water. Inwoners maken zich zorgen en vermoeden dat ‘het afvoerputje is vergeten’. Maar volgens de provincie Overijssel is die angst ongegrond. ,,De definitieve pompen moeten nog komen.”