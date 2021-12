Stichting Damito bezint zich met onderzoek op toekomst van Dalfser beurs: ‘Geen grote nieuwe inzichten’

Dalfsenaar die in zijn vriend de duivel zag en hem met 32 messteken ombracht blijft onder tbs-behande­ling

Het tbs-traject van Jeroen M. (41), die in 2013 in Dalfsen de 23-jarige Peter Westendorp met 32 messteken om het leven bracht, wordt vrijwel zeker met op zijn minst twee jaar verlengd. In de rechtbank van Zwolle achtten zowel zijn tbs-begeleider, de officier van justitie, de rechter als M. het verstandig een terugkeer in de maatschappij vooralsnog uit te stellen. ,,Voor iedereen.”

