Stichting Ommer Molens in verzet tegen bouwplan

Gaat het toch weer mis bij viaduct in Varsen: heftruck is te hoog

5 juni Het is toch weer misgegaan bij het viaduct in Varsen op de N340, in de buurt van Ommen. De lading van een truck raakte de hindernis vrijdagmiddag en viel daarna op de andere weghelft. Verdere ongelukken bleven uit, maar de vorig jaar getroffen maatregelen van de provincie lijken dus toch niet iedereen te helpen.