Stichting Vechtzomp Ommen zet volgende stap en zoekt ‘boegbeelden’

Bij iedere tocht vanaf voorjaar 2023 gaan er twee of drie bemanningsleden mee. De schipper is eindverantwoordelijke en neemt de beslissingen op de zomp. Hij of zij is verantwoordelijk voor het welzijn van bemanning en passagiers en een behouden vaart. Het Klein Vaarbewijs 1 is noodzakelijk. Wie belangstelling maar (nog) geen vaarbewijs heeft, zou komend jaar opgeleid kunnen worden.

Geschiedenis van de zomp

Wie goed kan vertellen en mensen weet te boeien, kan als gids ‘aanmonsteren’. De bedoeling is dat er bij iedere vaartocht iets wordt verteld over de geschiedenis van de zomp, de Vecht en de omgeving. Ook is het belangrijk dat de schippers worden bijgestaan bij het op- en aftuigen van de zomp en hulp krijgen bij het vertrek en aanmeren. Zowel de schipper als de gids dienen lichamelijk fit te zijn.

Kandidaten die van april tot en met oktober minimaal één dag per twee weken of een halve dag per week beschikbaar zijn, kunnen zich aanmelden. Dat kan met een mail aan info@ommervechtzomp.nl of een briefje naar St. Vechtzomp Ommen, Van Reeuwijkstraat 42, 7731 EH Ommen. Er volgt op korte termijn een informatiebijeenkomst. Een aanmelding betekent overigens niet automatisch dat de vrijwilliger daadwerkelijk aangenomen wordt.