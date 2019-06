Storm in Oost-Nederland: Windhozen veroorzaken enorme ravage, gewonden door omvallende bomen

Overzicht stormschadeEen windhoos heeft dinsdagavond laat flink huisgehouden in delen van Emmeloord en Ommen. Tientallen woningen en geparkeerde auto's raakten zwaar beschadigd. In Zwartsluis raakten vier mensen gewond nadat een aantal bomen terechtkwam op twee rijdende auto's.

De brandweer is urenlang bezig geweest met onder andere hoogwerkers om huizen en dakpannen veilig te stellen en straten vrij te maken.

Zwartsluis

Op de N334 bij Zwartsluis zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt nadat een aantal bomen waren omgewaaid door de harde wind en op twee rijdende auto’s terechtkwamen. Eén van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. De drie andere inzittenden hadden lichte verwondingen en zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Van de voertuigen is niets meer over. Ook is een camping in Vollenhove werd zwaar getroffen.

Emmeloord

In de wijk de Erven in Emmeloord heeft een windhoos voor flinke schade gezorgd. Tientallen woningen raakten beschadigd. Ook werd een boom aan de Espelerlaan door de bliksem getroffen, waardoor de weg versperd werd. De windhoos trok in een rechte lijn van zuid-west naar noord-oost door Emmeloord. Dakbedekking- en pannen waaiden van de huizen, overkappingen en schuttingen werden vernield en vele takken en bomen lagen door de woonwijk heen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er zeker 30 woningen en wat auto’s beschadigd geraakt. Ook hebben diverse huishoudens waterschade opgelopen. De brandweer is ‘s nachts urenlang bezig geweest met onder andere een hoogwerker om de huizen en dakpannen veilig te stellen en straten vrij te maken. Pas bij het opkomen van de zon konden de hulpverleners terug naar de kazerne.

Ommen

Bewoners van de wijk Alteveer in Ommen werden tijdens hun slaap opgeschrikt door een flinke windhoos. Aan de Vermeerstraat raakte een deel van het dak van een woning los, wat daarna op een geparkeerde auto terecht kwam. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. Ook liepen bedrijfspanden schade op en werden bomen geveld door de extreme windstoten.

Bij een rijtjeswoning op het noordelijke deel van de Jan Tooropstraat werden honderden dakpannen losgerukt door de wind, en kwamen met geweld terecht op tientallen geparkeerde auto’s. Naast gebroken ruiten hebben het merendeel van deze voertuigen diepe deuken, tot zelfs scheuren in carrosserie delen. Naast de dakpannen kwam ook een groot deel van de goot los. De totale omvang van de schade aan de woningen zelf is nog onduidelijk; een aantal bewoners meldt al lekkages als gevolg van de ontbrekende dakpannen.

Ook bij woningen aan de aangrenzende Pieter de Hoochstraat en Carel Fabritiusstraat zijn dakpannen losgekomen. Op een pleintje aan de Pieter de Hoochstraat was de wind zelfs zo sterk dat een geparkeerde caravan werd opgetild en kantelde.

Een windhoos heeft huisgehouden in woonwijk Alteveer in Ommen, tientallen woningen raakten beschadigd

Kampen

In Kampen werd een bedrijf op Haatlandhaven getroffen door een stroomstoring.

Nijeveen

Aan de Nijeveense Bovenboer vlogen containers de lucht in en gingen bomen om. Ook aan de Kolderveen ging het mis hier bezweek een grote boom in de storm en beschadigde in zijn val een woning. Ook viel er een boom op een woning en werden diverse bomen ontworteld.

Raalte

In Raalte ging aan de Schouw een boom om door de storm. Die schampte langs een auto, maar zorgde niet voor grote schade. Enige meters verderop ging, terwijl de brandweer bezig was met opruimwerkzaamheden, een volgende boom om. Die versperde daardoor de toegang tot een woning.

Lettele

In Lettele is een forse tak van een boom afgebroken en midden op een rijdende auto gevallen. Dit gebeurde op de Oerdijk, net binnen de bebouwde kom. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar zijn auto raakte wel flink beschaidgd. De weg raakte door het ongeval volledig versperd en de brandweer is ruim een uur bezig geweest om de auto los te zagen en de weg weer vrij te krijgen.