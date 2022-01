Strafzaak van messentrekker in Dedemsvaart kan pas echt beginnen als er plek voor hem is in kliniek

Monique en Gerben zagen hun grote loods in Ommen door brand verwoest worden: 'Allemaal weg’

Voor Monique en Gerben van Dorsten is 2021 een jaar geworden dat ze nooit zullen vergeten. Een felle brand legde de grote loods van hun Palmexpert in Ommen in de as. Even bij de pakken neerzitten en weer doorgaan. Nu staat daar een nieuwe opslagruimte en wachten de winter en vooral het voorjaar. ,,De steun die we kregen, is hartverwarmend.”

30 december