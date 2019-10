Sukerieje in Dalfsen tot grote verrassing in Lekker 500 (en nog 18 restaurants in de regio Zwolle)

Kuik en zijn partner Claudia Oro startten een jaar geleden het restaurant in de Witte Villa in Dalfsen aan de Vecht, waar ooit Berend Hendrik Egberts woonde, de directeur van de naastgelegen cichoreifabriek. ,,Een jaar en een week geleden", zegt Kuik. ,,We hadden dit jaar de Telegraaf en de Stentor al over de vloer voor een recensie, maar we hadden niets van of over de Lekker gehoord. Dachten dat ze misschien nog niet geweest waren, of dat het nog niet voldoende was voor een vermelding.”