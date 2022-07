Susannah schrijft dikke pil over haar anorexia en autisme: ‘Hulpverleners zeggen nare dingen’

De schrijfster (32) zit aan tafel en spreekt vrijuit over haar leven, dat niet altijd over rozen ging. De openheid valt op, maar ze wuift dat weg omdat het niet bijzonder is. In haar boek vertelt ze zonder schaamte over vallen en opstaan. ,,Het schrijven was best heftig. Zeker wanneer ik schreef over mijn verblijf in de Paaz-afdeling, moest ik het allemaal even wegleggen.” Ze pakt het boek en vertelt wanneer de moeite met leven begon.