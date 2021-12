SV Nieuwleusen treurt om overlijden erevoorzitter en boegbeeld Van den Berg

Bij de jaarlijkse lintjesregen in april 2018 nog werd Herman van den Berg in de Dalfser raadszaal onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn vele verdiensten voor de samenleving, in het bijzonder in Nieuwleusen. Vele jaren was hij 'het gezicht’ van de in 1957 opgerichte SV Nieuwleusen, waarvan hij sinds 1966 lid was.