Taart! Met de ‘herzliche Grüße’ van de Nederlandse politie voor het terugvinden van gestolen zitmaaiers

Of preciezer: uit het Vechtdal. Want daar werden afgelopen weken meerdere zitmaaiers gestolen. Die werden vlak over de grens bij Itterbeck teruggevonden. Bij toeval, want bosarbeiders waren er aan het werk toen ze tussen het groen de zitmaaiers ontdekten. Die stonden daar vermoedelijk verstopt te wachten op de dieven, om ze verder te vervoeren en elders aan de man te brengen.

Eerlijk

De politie Hardenberg meldt op Facebook dat de rechtmatige eigenaren hun gras weer kunnen maaien met hun eigen zitmaaier. Met dank aan eerlijke bosarbeiders in Duitsland. Die meldden een tijdje terug hun vondst bij de Duitse politie, die op hun beurt hun Nederlandse collega’s inlichtten. Toen was het nog de vraag of de zitmaaiers inderdaad in het Vechtdal waren gestolen. Die vraag is dus beantwoord.