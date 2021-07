Tankpasjes, twintig cent winst, boodschappen: dit is waarom Vechtdallers (niet) over de grens tanken

Raad Ommen is er uit: knippen in Vechtkade en Julia­nastraat komen er

2 juli Er komen verkeersknippen in de Vechtkade en de Julianastraat. Een meerderheid van de Ommer gemeenteraad sprak zich gisteravond uit voor het collegevoorstel. Daarmee is de weg vrij voor dit meest spraakmakende onderdeel van de plannen voor de verkeerscirculatie in en rond het centrum van Ommen.