Team van Vechtdal College Ommen wint competitie ‘Adviseurs van de Toekomst’

Kat doodgescho­ten vanuit woning in Gramsber­gen

10:44 Vanuit een woning in de Kruisstraat in Gramsbergen is woensdag een poes doodgeschoten. Dit nieuws is vandaag pas bekendgemaakt. Drie personen uit de Kruisstraat hebben een man gericht zien schieten op een poes die hierbij het leven liet. De politie heeft een onderzoek ingesteld.