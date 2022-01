Team Vechtdiek gaat hard: bovenaan de sponsorlijst van de Cruyff Legacy-loop

Team Vechtdiek uit Dalfsen, al veertig jaar vaste deelnemer aan het Bukkumtoernooi, heeft zich ingeschreven voor deelname aan de Cruyff Legacy 14K, een loop door Amsterdam die op 24 april plaatsvindt. Het Dalfser team harkte in twee dagen tijd een dikke duizend euro aan sponsorgeld bij elkaar en staat daarmee bovenaan de deelnemerslijst voor teams.

Vechtdiek is al decennia van de partij bij het Bukkumtoernooi, het zaalvoetbaltoernooi waarmee veel Dalfsenaren op 31 december het voorbije jaar sportief afsluiten. Het wordt al even traditioneel een dag eerder voorafgegaan door een gezamenlijke fietstocht. Beide evenementen konden dit jaar opnieuw niet doorgaan vanwege corona en dus zochten de teams naar sportieve alternatieven. Vechtdiek liet het oog vallen op deelname aan de Cruyff Legacy 14K, een landelijke loopactie van de Johan Cruyff Foundation. Op zondag 24 april 2022, een dag voor Cruyffs 75ste geboortedag, komen vanaf de Johan Cruijff ArenA naar verwachting duizenden deelnemers rennend of wandelend in actie. Ze laten hun kilometers sponsoren voor een goed doel: sportactiviteiten waarmee kwetsbare kinderen zich kunnen ontwikkelen. Indachtig het motto van de in 2016 overleden stervoetballer: ,,Als je iets voor een ander kunt doen, dan moet je dat doen.”

Streefbedrag

,,Ik ben geboren als Ajacied, dus ik kende deze actie”, zegt aanjager Herben Scherpenkate lachend. ,,De andere spelers waren er meteen voor te vinden. Bij aanmelding moet je een streefbedrag vermelden van wat je aan sponsorgeld wilt ophalen. We hadden geen idee waar we uit zouden komen, dus we vulden een willekeurig bedrag in van 1628 euro.”

Dat bedrag wordt vrijwel zeker gehaald nu het team na nog geen drie dagen al ruim duizend euro bijeen heeft geharkt. De teller stond maandagmiddag op 1170 euro, waarmee Vechtdiek met een straatlengte voorsprong de lijst aanvoert van teams met het hoogste sponsorbedrag. ,,We hebben gewoon meteen alle middelen ingezet”, aldus Scherpenkate. ,,We hebben een groot netwerk, vooral in sportieve kringen, en dus hebben we iedereen bestookt via e-mail, Facebook, Instagram en WhatsApp. We staan er zelf ook een beetje van te kijken.”

Vroeg gepiekt?

Dat ze de tweeduizend euro gaan halen durft Scherpenkate wel te voorspellen, maar een nieuw streefbedrag instellen is er niet bij. ,,We willen ook weer niet te hard juichen, want voor hetzelfde geld hebben we gewoon vroeg gepiekt en gaat het straks een stuk minder hard. Waar het om gaat is dat we een mooi bedrag bij elkaar krijgen voor het goede doel. Want kwetsbare kinderen ondersteunen met sportactiviteiten is helaas niet altijd vanzelfsprekend, maar wel van levensbelang.” Doneren kan via de site van de Johan Cruyff Foundation.