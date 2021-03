Teleurstelling bij GroenLinks-kandidaat Boshove uit Hardenberg: ‘Je weet dat D66-stemmen ergens vandaan komen’

video Kandidaten­kwar­tet samen naar stemlokaal in Hardenberg: zeker twee stemmen op zichzelf

17:27 Een tikkeltje zenuwachtig stonden ze vanmorgen in de hal van het Hardenbergse gemeentehuis. Normaliter bekend terrein voor hen, want de vier Hardenbergse kandidaat-Kamerleden zitten al jaren in de gemeenteraad. Maar vandaag is een speciale dag, want met pakweg 20.000 stemmen kun je zomaar een voorkeurszetel veroveren in de Tweede Kamer.