Ten Kate Racing houdt wereldkampioen Dominique Aegerter netjes aan boord

motorsportEen verrassing mag het niet meer genoemd worden, maar Ten Kate Racing Yamaha is erin geslaagd om de Zwitser Dominique Aegerter te behouden. De wereldkampioen in de Supersport 600-klasse kan komend jaar zijn titel verdedigen in de Nieuwleusense kleuren.

Het aantrekken van Aegerter, een jaar geleden, is een gouden greep gebleken. De ervaren coureur (31) won tien races in het wereldkampioenschap en bezorgde zijn werkgever daarmee de tiende titel in de Supersportklasse.

Logisch

Voor beide partijen was een contractverlenging logisch. Aegerter stapt in het voorjaar gewoon weer op de Yamaha R6. ,,Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen met dezelfde groep mensen te blijven samenwerken. Ik voel mij thuis bij Ten Kate Racing en we zijn een sterk team. Volgend jaar hebben we meer ervaring en meer data, dus gaan we ervoor om de wereldtitel te verdedigen. Ons gezamenlijke doel is om met elkaar verder door te groeien in 2023.’’

Het seizoen in het WK Superbike en WK Supersport wordt in het weekeinde van 19 tot en met 21 november afgesloten in Indonesië. Daar mag ook Jeffrey Buis zijn opwachting maken, met de Kawasaki van het Italiaanse G.A.P. Motozoo Racing by Puccetti.