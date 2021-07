Teun’s Hoeve houdt van humor, maar lacht niet om verdwenen oversteek van N48 bij Balkbrug

Fietsster belandt in ziekenhuis na aanrijding met hond in Gramsber­gen

24 juli Een fietsster is zaterdagmiddag in het ziekenhuis terechtgekomen na een aanrijding in Gramsbergen. Bij de Hardenbergerweg kwam de vrouw op haar tweewieler in botsing met een loslopende hond, waarna ze hard op de grond is gevallen.