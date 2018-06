The Living Village daagt Dalfsenaren uit

Als je als festival pretendeert aan communityvorming te doen, dan is het wel zo logisch dat je tijdens je evenement ook de lokale community erbij betrekt. En daarom geeft The Living Village Festival - dit jaar van 18 tot en met 24 juni - inwoners van Dalfsen korting op een toegangskaart. ,,Vorig jaar kwamen al veel Dalfsen een kijkje nemen", zegt Nora van den Berg, een van de organisatoren. ,,Maar we hopen dat ze nog dichter bij ons en het terrein komen."

The Living Village Festival wordt dit jaar voor de tweede keer aan de boorden van de Vecht gehouden. Het draait er om milieueducatie, kennisdeling, gemeenschapsvorming, kunst en ambachten. Een harmonieus geheel, waar bezoekers via spiritualiteit in hogere sferen belanden. Uiteindelijke doel is de realisatie van een dorp van levende bomen. Het liefst in Dalfsen, maar mogelijk ergens anders.

Levend dorp

Maar ook van The Living Village Festival weten ze dat je een levend dorp niet zomaar even bouwt. En dus is contact gezocht met de gemeente Dalfsen, om te kijken of de huidige regelgeving toereikend is om een dergelijke leefgemeenschap op te richten. Lastig, maar de festivalorganisatie ziet een kier tussen de deur. ,,In 2021 treedt er een nieuwe omgevingswet in werking", heeft Babette Aleida onderzocht. ,,We vermoeden dat die de bouw van alternatieve woningen zal vergemakkelijken."

Om het geluid te laten horen aan de lokale bevolking is er dit jaar een speciale Dalfsendag in het leven geroepen. Inwoners krijgen op woensdag 20 juni de kans om voor helft van het geld het terrein op te wandelen. En te genieten van muziek, dans en seminars. ,,We moedigen bezoek aan. Ook om echt aan activiteiten deel te nemen, en niet alleen rond te kijken. Maar dat mag natuurlijk ook."

'Des alfen heim'